Спасатели экстренно предупредили москвичей о гололедице

Спасатели выпустили экстренное оповещение москвичей из-за тумана и гололедицы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на столичное ГУ МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21 часа 22 января до 10 утра 23 января местами в Москве сохранится туман с ухудшением видимости 300-800 метров, слабый гололед. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Спасатели посоветовали москвичам снизить скорость и соблюдать дистанцию. Также водителям стоит избегать внезапных маневров.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе на выходных ожидается аномальное потепление.