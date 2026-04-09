На Кубани из-за обломков БПЛА загорелось поле

В пригороде города Крымск на юго-западе Кубани фрагменты БПЛА упали в поле, сообщил в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

В посте уточняется, что после этого там произошел пожар. Его быстро потушили. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

«Обломки БПЛА упали еще по одному адресу в селе Молдаванское, рядом с жилым домом», — добавил оперштаб и уточнил, что там тоже никто не пострадал.

В ночь на 9 апреля аэропорты Краснодара, Волгограда и Геленджика из соображений безопасности приостановили прием и отправку рейсов. В краснодарском аэропорту Пашковский ограничения ввели с 22:55 8 апреля, а в Волгограде и Геленджике — с 22:57 и 23:11 соответственно.

На этом фоне оперштаб Краснодарского края сообщил об опасности атаки дронов в Геленджике, Новороссийске и Крымском районе Краснодарского края.

