Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

На Кубани из-за обломков БПЛА загорелось поле

Под Крымском фрагменты дрона упали в поле, произошел пожар
Телеграм-канал «Роман Старовойт»

В пригороде города Крымск на юго-западе Кубани фрагменты БПЛА упали в поле, сообщил в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

В посте уточняется, что после этого там произошел пожар. Его быстро потушили. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

«Обломки БПЛА упали еще по одному адресу в селе Молдаванское, рядом с жилым домом», — добавил оперштаб и уточнил, что там тоже никто не пострадал.

В ночь на 9 апреля аэропорты Краснодара, Волгограда и Геленджика из соображений безопасности приостановили прием и отправку рейсов. В краснодарском аэропорту Пашковский ограничения ввели с 22:55 8 апреля, а в Волгограде и Геленджике — с 22:57 и 23:11 соответственно.

На этом фоне оперштаб Краснодарского края сообщил об опасности атаки дронов в Геленджике, Новороссийске и Крымском районе Краснодарского края. Вскоре стало известно, что обломки беспилотника упали на одной из улиц в селе Молдаванское Крымского района. Там тоже произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
