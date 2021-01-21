Названа предварительная причина массового отравления школьников в Электростали

Причиной массового отравления школьников в подмосковной Электростали, по предварительной версии, стал ротавирус. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«По предварительной информации, причиной массового отравления школьников в Подмосковье мог стать ротавирус», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области начала проверку после отравления учащихся в одной из школ в Электростали. Предварительно, с жалобами на плохое самочувствие в больницы обратились 14 школьников.