Врач назвал правила ношения респираторов с клапанами

Член научного совета минздрава Турции, научный сотрудник клиники неотложной медицины Анкарской городской больницы доцент Афшин Эмре Кайыпмаз рассказал о правилах ношения респираторов с клапанами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такие защитные маски нецелесообразно носить в общественных местах, поскольку они предназначены для медработников.

Он уточнил, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали применять маски типа N95 и FFP2/3 для медиков ввиду наличия у них специальных особенностей.

Кроме того, специалист добавил, что такие маски используются при работе, которая связана с высоким уровнем содержания аэрозолей, а также в реанимационных отделениях. Научный сотрудник добавил, что клапан обеспечивает снижение влажности и более легкое дыхание.

«Однако они не фильтруют выдыхаемый воздух. Именно поэтому в самолетах, других видах транспорта и многолюдных местах эти маски не подходят для использования», — подчеркнул Кайыпмаз.

При этом он посоветовал использовать обычные маски в общественных местах.