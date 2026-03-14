В Москве мужчина спрыгнул на пути метро перед прибывающим поездом

В Москве задержали мужчину, спрыгнувшего на пути на станции метро «Волжская»

В столичном метро мужчины спрыгнул на пути на станции «Волжская». Об этом сообщает на канале в мессенджере Max управление МВД России по городу.

По предварительной информации, 23-летний молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. Машинисту пришлось затормозить, чтобы на него не наехать.

В ведомстве добавили, что молодой человек задержан. На него составили административные материалы за хулиганство, нарушение требований транспортной безопасности и правил пользования метрополитеном.

В феврале в московском метро мужчина вытолкнул девушку из вагона, пытаясь отобрать телефон. Инцидент произошел на станции «Новаторская». Девушка стала сопротивляться, на помощь ей пришли очевидцы. Они скрутили злоумышленника и удерживали до приезда полиции. По факту произошедшего было возбуждено дело о покушении на грабеж (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Ранее пассажирка метро распылила баллончик в мужчину, задевшего ее плечом.