В Москве мужчина спрыгнул на пути метро перед прибывающим поездом

Алексей Куденко/РИА Новости

В столичном метро мужчины спрыгнул на пути на станции «Волжская». Об этом сообщает на канале в мессенджере Max управление МВД России по городу.

По предварительной информации, 23-летний молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. Машинисту пришлось затормозить, чтобы на него не наехать.

В ведомстве добавили, что молодой человек задержан. На него составили административные материалы за хулиганство, нарушение требований транспортной безопасности и правил пользования метрополитеном.

В феврале в московском метро мужчина вытолкнул девушку из вагона, пытаясь отобрать телефон. Инцидент произошел на станции «Новаторская». Девушка стала сопротивляться, на помощь ей пришли очевидцы. Они скрутили злоумышленника и удерживали до приезда полиции. По факту произошедшего было возбуждено дело о покушении на грабеж (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Ранее пассажирка метро распылила баллончик в мужчину, задевшего ее плечом.

 
Теперь вы знаете
Как ИИ и маркетплейсы заставляют вас покупать больше. Секреты спецов маркетинга
