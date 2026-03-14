Пушилин оценил эффективность «Купола Донбасса»

Пушилин: «Купол Донбасса» показывает хороший результат
Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» показывает высокие результаты. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

«Процент поражения [БПЛА ВСУ] достаточно высокий и один из лучших показателей того, что система РЭБ «Купол Донбасса» сейчас демонстрирует», — сказал он.

При этом Пушилин уточнил: ответственные службы не останавливаются в вопросе развития системы.

До этого в Минобороны заявили, что в период с 20:00 мск 13 марта до 07:00 мск 14 марта средства ПВО ликвидировали 87 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили над Краснодарским краем — 16. Восемь БПЛА российские военные уничтожили над территорией Республики Крым, семь — над Брянской областью, шесть — над Белгородской и пять — над Ростовской.

Кроме того, три беспилотника нейтрализовали над Самарской областью, два — над Курской, по одному — над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.

Также 31 дрон был уничтожен над акваторией Азовского моря, а шесть перехватили и ликвидировали над Черным морем.

13 марта губернатор Михаил Развожаев рассказал, что Севастополь ночью подвергся одной из самых продолжительных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнее время. Дежурные средства ПВО и силы Черноморского флота РФ перехватили и уничтожили 53 дрона в небе над городом.

Ранее в Краснодарском крае из-за падения фрагментов БПЛА загорелась нефтебаза.

 
