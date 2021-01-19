В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на педиатра
Катерина Медведева
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В Петербурге посетитель детской поликлиники распылил перцовый баллончик и нанес травмы врачу-педиатру. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
Инцидент произошел 18 января на Караваевской улице. Прибывшие на место полицейские установили, что в больнице произошел конфликт между 58-летней врачом-педиатром и 33-летним посетителем. В результате мужчина избил доктора и распылил перцовый баллончик.
Пострадавшая была госпитализирована с травмами головы и ожогом глаза. В отношении подозреваемого составили протокол по административной статье «Мелкое хулиганство», решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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