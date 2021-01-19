Попова рассказала об эпидемиологической ситуации в регионах РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о эпидемиологической ситуации в российских регионах. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в семи регионах России.

Однако рост числа новых случаев заражения COVID-19, по ее словам, наблюдается еще в 13 субъектах страны.

«Показатель репродукции в течение первой половины января 2021 года не превышает единицы», — уточнила Попова.

Глава ведомства подчеркнула, что такой показатель отмечается в 83 российских регионах, кроме Санкт-Петербурга и Крыма. Она назвала такую статистику «хорошим прогностическим знаком в части эпидемиологии новой коронавирусной инфекции».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96 млн заболевших, свыше 68,6 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».