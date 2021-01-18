Источник: под лавину на Домбае попали дети
Карина Казанцева
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На горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкессии под лавину могли попасть дети, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Лавина накрыла трассу, два пункта проката и кафе», — сказал источник.
Он подчеркнул, что лавина застала людей в разгар дня, связь не получается установить с 20 людьми, среди которых дети.
Ранее сообщалось, что на Домбай сошла лавина, под снегом оказались люди.
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