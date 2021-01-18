Россия призывает ФРГ принять решение о гуманитарных выплатах блокадникам Ленинграда

Министерство иностранных дел России призывает власти Германии принять решение о гуманитарных выплатах всем блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности для соблюдения принципов справедливости и равноправия. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«В годовщину освобождения Ленинграда призываем ФРГ принять, наконец, решение о гуманитарных выплатах всем блокадникам вне зависимости от их национальности», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве уверены, что такой шаг получит большое символическое значение в контексте «послевоенного примирения русских и немцев и будет по достоинству воспринят всеми блокадниками Ленинграда».

В МИД также отметили, что в 2019 году германское правительство приняло решение о выделении €12 млн на цели модернизации «Госпиталя для ветеранов войн» в Санкт-Петербурге, а также создания в северной столице российско-германского центра встреч по поддержке исторической памяти.

Первые поставки медицинского оборудования в российский город начались летом 2020 года. В МИД поддерживают данную инициативу, однако считают, что она носит промежуточный характер (в том числе поскольку ею не могут воспользоваться люди, проживающие за пределами Санкт-Петербурга - 33 тыс. человек из зарегистрированных в России 123 тыс. блокадников) и не снимает с повестки дня вопрос о предоставлении ФРГ индивидуальных выплат всем без исключения блокадникам.

77-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады будет отмечаться 27 января.

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