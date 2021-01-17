Мужчина в неадекватном состоянии «заминировал» газопровод в Харькове

Мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, угрожал взорвать ведущий в Харьков газопровод, сообщает областное отделение полиции Украины.

По данным ведомства, мужчина позвонил диспетчеру службы «101» и заявил, что взорвет газопровод. После установления личности подозреваемого к нему выехали сотрудники полиции, которые установили, что он находится в неадекватном состоянии.

Как заявили соседи подозреваемого, он страдает от психических расстройств и регулярно употребляет алкогольные напитки.

Сведения об инциденте были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье украинского Уголовного кодекса о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, указано в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о принудительном лечении мужчины.

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