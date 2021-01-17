В Европе объяснили отношение Запада к российской вакцине от коронавируса

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Global Look Press

Французская газета Le Monde Diplomatique оценила создание российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Автор статьи Федерико Куско отмечает, что Запад скептически и безразлично отнесся к появлению «Спутника V» из-за невежества относительно русской научной традиции.

«Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением реагирует на российские инициативы», — считает Куско.

По его мнению, создание российской вакцины от коронавируса — это результат многолетних научных разработок, однако на Западе, где годами отрицали достижения России, теперь удивлены объявлением о создании лекарства.

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