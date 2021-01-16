Полиция задержала двух человек в аэропорту Франкфурта
Карина Казанцева
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Полиция Франкфурта задержала двух человек в аэропорту, ранее закрытом из-за операции правоохранителей. Об этом пишет Frankfurter Neue Presse.
Отмечается, что продолжаются поиски третьего человека. По информации издания, спецоперация началась из-за обнаружения подозрительного предмета.
Ранее во Франкфурте аэропорт и железнодорожный вокзал были частично перекрыты полицией.
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