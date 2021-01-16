Больше миллиона немцев привились от коронавируса

В Германии прививку от коронавируса уже сделали 1 048 160 человек, сообщил Институт Роберта Коха.

За последние сутки привились 79 759 человек.

В стране коронавирусом заразились 2 033 592, выздоровели 1 677 220, скончались 46 285 человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 94 млн заболевших, 67 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,5 млн человек с COVID-19.

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