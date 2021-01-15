В Москве ребенок погиб при катании на «ватрушке»
Бернст Ю.
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В Москве мальчик погиб, ударившись головой при катании на тюбинге, сообщается на сайте столичного ГСУ СК России.
По данным следствия, при катании на «ватрушке» с горки ребенок ударился головой и потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако от полученной травмы ребенок скончался на месте.
Было заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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