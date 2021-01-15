Мурашко призвал привитых от коронавируса россиян носить маски

Россияне, которые привились от коронавирусной инфекции, должны носить медицинские маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

По его словам, вакцинация надежно защищает от тяжелого течения коронавируса и в абсолютном большинстве случаев -– от болезни, однако вакцинированный человек может передать инфекцию тем, кто не защищен.

Он отметил, что маски защищают других людей и окружающих от возможного заражения.

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