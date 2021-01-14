Уголовное дело возбуждено после спасения школьниц из «группы смерти» в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после спасения трех школьниц от массового суицида, говорится в сообщение на сайте регионального СК РФ.

«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по … статье «Доведение до покушения на самоубийство (ст. 110 УК РФ — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Ранее полиция начала проверку после создания подростками в мессенджере «группы смерти». Проверка была организована после того, как две школьницы оставили предсмертные записки и пропали. Подростков удалось найти и предотвратить возможную трагедию. Девочки были переданы врачам.

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