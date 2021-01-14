Малышева перечислила главные ошибки при обморожении

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире Первого канала о распространенных ошибках при обморожении.

По ее словам, при первой стадии обморожения кожа бледнеет, при второй появляются болезненные волдыри, при третьей — разрушаются нервные рецепторы и теряется чувствительность кожи, при четвертой — образуется гангрена.

Как отмечает Малышева, обмороженные части тела нельзя сразу опускать в горячую воду. Чтобы отогреться, необходимо начинать с чуть теплой воды, а затем постепенно увеличивать температуру.

Также она не рекомендовала растираться снегом, так как это может сильнее травмировать поврежденный участок тела. Растирание спиртом тоже не поможет согреться, поскольку этот способ не приводит к расширению сосудов.

При обморожении самым верным решением будет обратиться к врачу, заключила Малышева.

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