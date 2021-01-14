Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В московских аэропортах отменили и задержали 22 рейса, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.10 мск, в Домодедово отменили четыре вылета, а четыре — задержали.

При этом во Внуково задержали было задержано девять рейсов.

Также в Шереметьево задержали три вылета, а также два рейса отменили.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта 2020 года российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. Позднее РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.