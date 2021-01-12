Мужчина с ножом напал на полицейских в квартире в Москве и был застрелен

Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в одной из московских квартир, он был застрелен сотрудниками правоохранительных органов, передает пресс-служба Следственного комитета России.

Согласно версии следствия, полицейские по вызову скорой помощи во вторник, 12 января, прибыли в квартиру жилого дома по Гурьевскому проезду в Москве. По информации СК, в жилом помещении мужчина, находящийся в неадекватном состоянии, вел себя агрессивно по отношению к медикам и соседям, на предупреждения не реагировал.

«После чего, мужчина, имея при себе нож, и высказывая угрозы убийством окружающим, совершил нападение на сотрудников полиции», — указано в сообщении.

По данным ведомства, сотрудники полиции выполнили предупредительный выстрел, после чего было применено табельное оружие. В результате полученного ранения нападавший скончался на месте.

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