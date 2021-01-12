Ростовчанина осудили на два года за оправдание теракта в Новой Зеландии

Жителю Ростовской области Константину Култышеву дали два года колонии общего режима за оправдание в сети теракта в Новой Зеландии, в результате которого погиб 51 человек. Такое решение вынес Южный окружной военный суд, передает РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина 17 марта 2019 года опубликовал в одной из социальных сетей комментарии, оправдывающие теракт, который произошел 15 марта того же года в городе Крайстчерч Новой Зеландии. Следователи завели уголовное дело по статье УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

«Култышеву назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе «Интернет» сроком на два года», — указано в сообщении.

Приговор уже начал действовать.

Стрельба произошла в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта 2019 года. В результате произошедшего погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Обвиняемый в терактах в двух мечетях Брентон Таррант признался в убийстве 51 человека во время теракта в городе.

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