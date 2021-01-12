Суд в Ростове дал от 13 до 18 лет членам «Хизб ут-Тахрир»*

Южный окружной военный суд во вторник, 12 января, приговорил троих жителей Крыма к срокам от 13 до 18 лет колонии за создание ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

Отмечается, что в 2017 году Энвер Омеров и Айдер Джаппаров сформировали на территории Белогорска в Крыму ячейку запрещенной организации, в состав которой входил Риза Омеров. По данным следствия, мужчины склоняли местных жителей к участию в этой ячейке, а также намеревались создать условия к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России.

Подсудимые признаны виновными. Суд приговорил Энвера Омерова к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Джаппарова — к 17, Риза Омерова — к 13 лет. Первые два года все они будут отбывать наказание в тюрьме.

Злоумышленников задержали 10 июня 2019 года. Уголовные дела были возбуждены по статьям УК России об организации деятельности террористической организации и участии в нем, а также приготовлении к насильственному захвату власти.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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