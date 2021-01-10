Президент Индонезии выразил соболезнования в связи с крушением самолета

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования после крушения самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с 65 людьми на борту, сообщает агентство Antara.

«Я от имени правительства и народа Индонезии выражаю глубокие соболезнования в связи с этим инцидентом», — заявил Видодо.

Ранее в Индонезии разбился пассажирский самолет. Он направлялся из аэропорта Джакарты в город Понтианак. Спустя четыре минуты после вылета самолет пропал с экранов радаров и перестал выходить на связь. Перед этим авиалайнер буквально за минуту резко потерял высоту. По данным местных властей, на борту находились 65 человек, в том числе 10 детей. Позднее власти заявили об обнаружении обломков самолета.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин выразил соболезнования президенту Индонезии из-за крушения самолета

— Индонезийские спасатели после крушения Boeing обнаружили фрагменты тел

— В Индонезии нашли вероятное место крушения авиалайнера