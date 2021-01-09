У Капитолия обнаружен пикап с бомбами и оружием

В день беспорядков у Капитолия в Вашингтоне полиция обнаружила пикап, внутри которого находились 11 самодельных бомб и огнестрельное оружие. Об этом сообщил телеканал NBC-2 со ссылкой на прокуратуру.

Автомобиль принадлежал 70-летнему Лонни Лерою Коффману. Правоохранители задержали мужчину, ему предъявлены обвинения в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и ношении пистолета без разрешения.

Коффман заявил, что у него в машине хранились только сосуды с расплавленным пенополистиролом и бензином. Тем не менее, полиция нашла в автомобиле также куски ткани и запалы. При взрыве смесь действует подобно напалму.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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