Патриарх Кирилл заявил, что вера не убережет от заражения коронавирусом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ошибочной мысль о том, что вера в бога убережет человека от заражения коронавирусом.

В интервью на телеканале «Россия 1» он обратился ко всем верующим и призвал «не искушать Господа».

«Никогда и никто из искренне верующих людей не может искушать Господа, утверждая: поскольку я верующий, поскольку я пошел в храм, поскольку я приложился к святыне, я точно не заболею», — сказал патриарх Кирилл.

Притом патриарх считает грехом пренебрежение здоровьем, так как забота о жизни — это непременная обязанность каждого человека.

«Всякое действие, которое может разрушить человеческую жизнь, подорвать здоровье, — если это действие является производным нашей доброй или, в данном случае, злой воли, — это, несомненно, грех», — пояснил он.

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