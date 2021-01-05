В Госдуме прокомментировали идею «кредитной амнистии»

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что предложение о введении «кредитной амнистии» является дешевым и опасным популизмом, передает РИА «Новости».

«Дешевое, на мой взгляд, даже опасное предложение, потому что оно у кого-то надежду, может быть вызовет», — сказал он.

Эта идея, по словам депутата, вызывает массу вопросов, в частности о вкладчиках, за счет средств которых выдаются кредиты, о возмещении этих сумм государством и об их налогообложении.

Аксаков считает, что надо рассматривать вопрос не прощения долгов, а их реструктуризации.

«Я бы рассмотрел вопрос о возможном прописании законодательства о кредитных каникулах», — отметил он.

Эта мера могла бы стать постоянной, считает депутат.

Ранее сообщалось, что партия «Коммунисты России» обратилась в Государственную думу с предложением провести амнистию кредитов в пределах 3 млн рублей в связи с неустойчивой экономической ситуацией на фоне пандемии коронавируса.

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