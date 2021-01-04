Спасатели нашли 4 пожилых туристов, потерявшихся в горах на Урале

Спасатели отыскали четверых пожилых туристов, потерявшихся в горах в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областную поисково-спасательную службу.

Отмечается, что о пропаже трех женщин и одного мужчины стало известно в воскресенье, 3 января.

В понедельник около 11.30 (9.30 мск) пропавших нашли выехавшие по их маршруту спасатели на двух снегоходах. По данным агентства, медицинская помощь им не потребовалась.

Двоих туристов на снегоходах доставили в поселок Тюлюк. Другие, предположительно, добрались до поселка самостоятельно.

Поселок Тюлюк расположен близ природного парка Иремель, там находятся уральские хребты Зигальга, Нургуш и Бакты, а также горные реки.