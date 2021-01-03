Более 350 тысяч американцев стали жертвами COVID-19
Полина Рутковская
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Число летальных исходов новой коронавирусной инфекции в США превысило 350 тысяч, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
По последним данным, за все время пандемии от коронавируса скончались 350 195 американцев.
Соединенные Штаты занимают первое месте в мире по числу случаев COVID-19, коронавирус было выявлен у более чем 20 млн жителей страны.
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