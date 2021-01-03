Освобожденные в Ливии россияне и украинец прибыли в Россию
Максимс Краюшкинс
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Освобожденные в Ливии россияне и украинец прибыли в Россию. Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
«Самолет сел», — сообщил Малькевич.
Ранее министр иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммад Сияла заявил, что в стране не похищали российских граждан, их арестовали, когда те оказались в ливийских водах.
До этого член Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал об освобождении россиян, которые находились в плену в Ливии. По его словам, из плена были освобождены четверо человек.
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