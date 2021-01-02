Пьяный пассажир упал на рельсы в метро Москвы

В московском метро пассажир, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, упал на рельсы. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на станции «Бутырская» Люблинско-Дмитровской линии.

«Сотрудники метрополитена оперативно сняли напряжение и остановили движение поездов», — отметили в службе безопасности столичной подземки.

Там также добавили, что пассажира успешно извлекли с путей, его здоровью ничего не угрожает.

В службе заключили, что движение поездов было восстановлено.

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