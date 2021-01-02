Пьяный пассажир упал на рельсы в метро Москвы
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В московском метро пассажир, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, упал на рельсы. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел на станции «Бутырская» Люблинско-Дмитровской линии.
«Сотрудники метрополитена оперативно сняли напряжение и остановили движение поездов», — отметили в службе безопасности столичной подземки.
Там также добавили, что пассажира успешно извлекли с путей, его здоровью ничего не угрожает.
В службе заключили, что движение поездов было восстановлено.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Спрыгнувшему под поезд московского метро мужчине пригрозили штрафом в 1 млн рублей
— На московском транспорте в новогоднюю ночь проехали 315 тысяч человек