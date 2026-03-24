Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

В США боксершу ввели в кому после нокаута

Американскую боксершу Сио ввели в искусственную кому после технического нокаута
Fireeeee/Shutterstock/FOTODOM

Американскую боксершу Исис Сио находится в тяжелом состоянии после технического нокаута, полученного в бою против соотечественницы Жослин Камарильо. Об этом сообщает Boxing Scene.

По информации источника, спортсменка была введена в искусственную кому после боя, прошедшего 21 марта в Сан-Бернандино. Сио получила несколько мощных ударов в голову и печень по ходу первого раунда и упала на канвас — рефери остановил бой и присудил победу ее сопернице. Медицинская бригада оказала первую помощь и на машине скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в госпиталь, где ее ввели в искусственную кому.

23 марта Сио пришла в себя, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и перевели из реанимационного отделения в общую палату.

19-летняя Сио провела на профессиональном ринге четыре поединка — в ее активе одна победа и три поражения.

Ранее в Таиланде задержали звездного бойца ММА.

 
Теперь вы знаете
С каким видом рака в России живут меньше всего и что с этим можно сделать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
