В США боксершу ввели в кому после нокаута

Американскую боксершу Исис Сио находится в тяжелом состоянии после технического нокаута, полученного в бою против соотечественницы Жослин Камарильо. Об этом сообщает Boxing Scene.

По информации источника, спортсменка была введена в искусственную кому после боя, прошедшего 21 марта в Сан-Бернандино. Сио получила несколько мощных ударов в голову и печень по ходу первого раунда и упала на канвас — рефери остановил бой и присудил победу ее сопернице. Медицинская бригада оказала первую помощь и на машине скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в госпиталь, где ее ввели в искусственную кому.

23 марта Сио пришла в себя, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и перевели из реанимационного отделения в общую палату.

19-летняя Сио провела на профессиональном ринге четыре поединка — в ее активе одна победа и три поражения.

