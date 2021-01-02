В Москве повысилась стоимость одной поездки в транспорте

Со 2 января в Москве подорожал разовый проезд в общественном транспорте, также увеличилась стоимость поездок на 30 дней и 60 поездок. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичный департамент транспорта.

Так, разовая поездка по карте «Тройка» (билет «Кошелек») выросла в цене на 2 рубля — до 42 рублей. Стоимость поездки при оплате банковской картой также увеличилась на 2 рубля и составила 46 рублей.

Как отмечается, цена на безлимитный проездной на 30 дней поднялась на 3,5% — до 2245 рублей. При этом стоимость билета на 60 поездок достигла 2070 рублей вместо 1970.

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