Китайцы назвали «невыносимую» русскую закуску к алкоголю

Самой «невыносимой» закуской к алкоголю в русской кухне является вяленая рыба. Так считает пользователь китайской платформы Sohu, сообщает «ИноСМИ».

Он отметил, что любимое блюдо русских к спиртному — это соленая рыба, то есть так называемая вяленая, формально сырая рыба.

«Вкус у нее действительно невыносимый, но русским очень нравится. Сушеная рыба — это тоже закуска, рыбу смазывают солью, сушат, потом снимают чешую и так и едят!» — приводит его слова «ИноСМИ».

При этом он считает, что русским не нужны какие-то особые закуски под алкоголь — «сгодится все, что есть «под рукой»: запеченный картофель, черный хлеб, сырой лук и даже «запах меховой шапки». Кроме того, интернет-пользователь среди традиционных закусок россиян к алкоголю он назвал холодец, колбасу, шашлык и икру.

Он также указал, что в России засаливаю и маринуют огурцы, помидоры, капусту, грибы, перец, белое мясо и другие продукты.

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