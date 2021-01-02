Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что зимняя погода вернется в Москву в начале следующей недели, передает ТАСС.

«В понедельник, 4 января, будет уже достаточно уверенное понижение температуры — ночью будет -2 °С — -7 °С, днём — 0 — -5 °С, то есть положительных температур уже не будет», — сказал синоптик.

По словам Вильфанда, прохладную погоду будут приносить юго-восточные ветры.

Метеоролог также сообщил, что во вторник в столице установится погода в пределах -2°С... -9°С, а в среду и четверг -3°С... -8°С. В городе будет наблюдаться «вполне зимняя погода», добавил специалист.

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