Захарова назвала самое красивое место на земле
Карина Казанцева
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает самым красивым место на земле ночную Москву. Об этом она сообщила в прямом эфире программы «Специальный гость».
Захарова заявила, что «обожает» ночную Москву.
«И гуляю, и езжу, и сама, и не сама, и в компаниях. Просто очень люблю ночную Москву», — добавила она.
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