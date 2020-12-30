Захарова назвала самое красивое место на земле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает самым красивым место на земле ночную Москву. Об этом она сообщила в прямом эфире программы «Специальный гость».

Захарова заявила, что «обожает» ночную Москву.

«И гуляю, и езжу, и сама, и не сама, и в компаниях. Просто очень люблю ночную Москву», — добавила она.

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