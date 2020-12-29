В РФПИ рассказали, когда опубликуют результаты третьей фазы испытаний «Спутника V»
Исследователи опубликуют результаты третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в научном журнале в предстоящие две-три недели. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пишет The Bloomberg.
«Мы опубликуем результаты исследований по третьей фазе в международном топовом научном журнале, думаю, в течение ближайших двух-трех недель, данные уже предоставлены», — сказал Дмитриев.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
В мире с начала пандемии зарегистрировано 81 млн заболевших, 57 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.
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