В мире за сутки коронавирусом заразились 444 тысячи человек
Карина Казанцева
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В мире за сутки коронавирусом заразились 444 тысячи человек, пишет ТАСС со ссылкой на ВОЗ.
За последние 24 часа также скончались девять тысяч человек, с начала пандемии — 1,77 миллиона.
45% новых случаев приходятся на Северную и Южную Америку (202 251), на втором месте — Европа (176 862), на третьем - Юго-Восточная Азия (25 389).
Больше всего заражений подтверждено в США — 18 972 813. Далее идут Индия (10 224 303), Бразилия (7 484 285) и Россия (3 105 037).
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