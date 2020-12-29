В мире за сутки коронавирусом заразились 444 тысячи человек, пишет ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

За последние 24 часа также скончались девять тысяч человек, с начала пандемии — 1,77 миллиона.

45% новых случаев приходятся на Северную и Южную Америку (202 251), на втором месте — Европа (176 862), на третьем - Юго-Восточная Азия (25 389).

Больше всего заражений подтверждено в США — 18 972 813. Далее идут Индия (10 224 303), Бразилия (7 484 285) и Россия (3 105 037).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 50 тысяч москвичей привились от коронавируса

— В Великобритании за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек

— Мадуро поблагодарил Путина за вакцину «Спутник V»