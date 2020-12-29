В Аргентине стартовала вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V»

В Аргентине приступили к вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

Во вторник, 29 декабря, вторым среди желающих привился губернатор провинции Буэнос- Айрес Аксель Кисильоф. До него российскую вакцину получила медсестра больницы Сан-Мартин, куда прибыл политик.

В Аргентину 300 тыс. доз российской вакцины доставили в прошлый четверг, 24 декабря. Еще 5 млн должны прибыть в январе и 14 млн в феврале.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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