В Москве число смертей от коронавируса превысило 11 тысяч

В Москве за сутки от коронавируса скончались 75 человек, что увеличивает общее число смертей до 11 064. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось о 76 погибших. Всего в столице заразились 792 457, выздоровели 609 770 человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 81 млн заболевших, 57 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Голикова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

— В Москве в новогоднюю ночь заведения будут работать до 23.00

— Москвичам не запрещается гулять по улицам в новогоднюю ночь