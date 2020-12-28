Жириновский заявил, что мог бы влюбиться в девушку с внешностью Аленки
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский встал на защиту памятника Аленки из Нововоронежа. Об этом он написал в своем Twitter.
Ранее он уже выступал против сноса данной скульптуры. Кроме того, политик выражал готовность забрать памятник и установить на один из партийных объектов.
«Почему нововоронежская Аленка страшная? Нормальная внешность. Я такую девушку вполне мог бы полюбить», — написал Жириновский.
18 декабря в Нововоронеже по случаю 250-летнего юбилея села Новая Аленовка открыли памятник Аленке. Его внешний вид широко обсуждался.
В понедельник в администрации Нововоронежа приняли решение демонтировать памятник, который стоил около миллиона рублей.
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