В Москве в воскресенье ожидается до -7°С

В Москве в воскресенье, 27 декабря, ожидается облачная погода, а также местами небольшой снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха достигнет отметки в -7°С...-5°С. Прогнозируется западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -12°С...-10°С. Ветер будет слабым.

Атмосферное давление днем составит 750 мм рт. ст., а ночью 756.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.