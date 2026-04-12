В Иране сообщили, что переговоры с США продолжатся

Правительство Ирана: переговоры с США будут продолжены, несмотря на разногласия

Переговоры между Ираном и США будут продолжены, несмотря на сохраняющиеся разногласия сторон. Об этом говорится в заявлении иранского правительства в социальной сети X.

«Переговоры продолжатся, несмотря на сохраняющиеся разногласия», — говорится в публикации.

В правительстве Ирана отметили, что «технические группы с обеих сторон в настоящее время обмениваются материалами».

В Пакистане завершился третий раунд переговоров Ирана и США по урегулированию на Ближнем Востоке. Консультации продолжались 14 часов.

Переговоры между Ираном и США по поводу урегулирования на Ближнем Востоке прошли в Исламабаде 11 апреля при посредничестве премьера Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны провели три раунда переговоров.

От Исламской Республики во встрече участвовали глава МИД Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Американскую делегацию из 71 человека возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. В нее также вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, член совета нацбезопасности Энди Бэйкер и советник по делам стран Азии Майкл Вэнс.

Ранее боевые корабли США прошли через Ормузский пролив.