В Нью-Йорке напали на экс-мисс Екатеринбурга

Модель Анна Лесун, победительница конкурса «Мисс Екатеринбург – 2012» рассказала, что в Нью-Йорке на нее напал неизвестный мужчина. Об этом она сообщила у себя в Instagram.

Инцидент произошел в районе Сохо на западном Бродвее.

Во время прогулки с собакой к ней подошел хорошо одетый молодой человек и попросил денег. После отказа он начал вести себя агрессивно и угрожать.

«Сказал, что пнет мою собаку и начал приближаться ко мне. Затем толкнул кулаком, но меня задело несильно. Я оттолкнула его в ответ и начала ругаться на русском», — рассказала она.

По словам модели, нападавший не ожидал такого сопротивления, поэтому обозвал девушку и отстал от нее.