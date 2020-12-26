В мире число заражений коронавирусом превысило 80 миллионов, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

Как отметил университет, в настоящий момент заразились 80 027 056, умерли 1 753 313, выздоровели 45 145 454 человека. Больше всего случаев и смертей выявили в США — 18 771 885 и 330 345.

На втором месте находится Индия (10 169 118 и 147 343), на третьем — Бразилия (7 448 560 и 190 488).

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