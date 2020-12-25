Попова: российские специалисты знают, как победить коронавирус

Российские специалисты знают, как победить коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

Она отметила, что первые шаги были направлены на сохранение здоровья людей.

«И сегодня, пройдя весь этот этап, я хочу сказать и могу сказать вместе с моими коллегами, практиками, учеными, что мы знаем, как его [коронавирус] победить, мы научились делать так, как нужно, чтобы с ним бороться. Это большие знания», — сказала Попова.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 79 млн заболевших, 56 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 2,9 млн человек с COVID-19.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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