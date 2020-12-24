Воробьев сравнил весеннюю ситуацию с коронавирусом с нынешней

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сравнил эпидемиологическую ситуацию в регионе весной и в настоящее время. Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, во время первой волны COVID-19 Подмосковье «почти прошло по краю», поскольку свободных коек практически не оставалось. Он уточнил, что с учетом прошлого опыта власти постарались увеличить резерв. Губернатор отметил, что теперь в регионе свободно 40% из 19 600 развернутых коек.

Губернатор также подчеркнул, что весной проблемы также были связаны и с процессом госпитализации пациентов.

«Дело в том, что госпитализация пациента занимала если не час, то 40 минут железно. Это все совершенствовалось в процессе уже уходящего года. Пациента должны были прокатать на КТ, не было столько КТ», — рассказал Воробьев.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 79 млн заболевших, свыше 55,5 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 2,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Подмосковье продлили ограничения из-за коронавируса

— Воробьев призвал жителей Подмосковья помнить о безопасности во время праздников

— В Подмосковье планируют привить от COVID-19 около 4 млн человек