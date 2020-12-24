В Свердловской области 31 декабря объявили нерабочим днем
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 31 декабря нерабочим днем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики региона.
«По предложению фракции «Единая Россия» в Государственной думе, которое поддержал президент России, 31 декабря в Свердловской области объявляется выходным днем», — приводятся слова главы региона.
Отмечается, что выходной день с 26 на 31 декабря перенесен для лиц, занимающих государственные должности и для государственных гражданских служащих.
Кроме того, власти региона рекомендуют органам госвласти, местного самоуправления, а также подведомственным им учреждениям также перенести выходной на последний день года.
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