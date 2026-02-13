Песков указал на ограничения США в использовании доллара Россией

Песков: от доллара никто не отказывался, это США ограничили его использование

Никто не отказывался от использования доллара, это США ограничили ряд стран в праве совершать транзакции в этой валюте. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ведь никто же не отказывался от использования долларов. Это страна-эмитент, то есть Соединенные Штаты Америки, — они ограничили целый ряд стран в праве использовать доллар», — напомнил Песков.

По его словам, эти ограничения вынудили страны использовать «альтернативные формы». Песков также добавил, что если доллар снова станет привлекательным, то, конечно, все вернутся к его использованию наряду с другими валютами.

Американское агентство Bloomberg ранее писало, что Кремль передал американской стороне так называемый «план Дмитриева», в котором среди прочего фигурирует предложение вернуться к расчетам в долларах между Россией и США.

Кроме того, утверждается, что в документе речь идет о долгосрочных контрактах на модернизацию российского авиапарка с участием американских компаний в производстве, создании совместных предприятий в нефтегазовой сфере, включая добычу нефти и СПГ, в том числе на шельфе и на сложных месторождениях.

Ранее было названо условие для расчетов в долларах между Россией и США.