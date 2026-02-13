Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Песков указал на ограничения США в использовании доллара Россией

Песков: от доллара никто не отказывался, это США ограничили его использование
Gevorg Simonyan/Shutterstock/FOTODOM

Никто не отказывался от использования доллара, это США ограничили ряд стран в праве совершать транзакции в этой валюте. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ведь никто же не отказывался от использования долларов. Это страна-эмитент, то есть Соединенные Штаты Америки, — они ограничили целый ряд стран в праве использовать доллар», — напомнил Песков.

По его словам, эти ограничения вынудили страны использовать «альтернативные формы». Песков также добавил, что если доллар снова станет привлекательным, то, конечно, все вернутся к его использованию наряду с другими валютами.

Американское агентство Bloomberg ранее писало, что Кремль передал американской стороне так называемый «план Дмитриева», в котором среди прочего фигурирует предложение вернуться к расчетам в долларах между Россией и США.

Кроме того, утверждается, что в документе речь идет о долгосрочных контрактах на модернизацию российского авиапарка с участием американских компаний в производстве, создании совместных предприятий в нефтегазовой сфере, включая добычу нефти и СПГ, в том числе на шельфе и на сложных месторождениях.

Ранее было названо условие для расчетов в долларах между Россией и США.
 
Теперь вы знаете
Превратится ли ваш смартфон в кирпич с введением базы IMEI? Что нужно об этом знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!