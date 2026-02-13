Размер шрифта
Сийярто обвинил Зеленского в создании сложностей для Венгрии

Сийярто обвинил Зеленского в прекращении поставок нефти по «Дружбе»
Украина блокировала поставки российской нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба» для создания сложностей для венгерского правительства накануне парламентских выборов. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, трансляция велась на телеканале М1.

«Они хотят поставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии», — сказал министр.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не разрешил возобновлять поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», хотя для этого нет никаких технических или технологических причин.

«Зеленский думает, что он может создать для правительства сложное положение на предстоящих парламентских выборах, затруднив энергоснабжение страны», — сказал Сийярто.

По мнению министра, таким образом украинские власти хотят оказать помощь венгерской оппозиционной партии «Тиса», с которой ведет борьбу правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

Сийярто назвал такие действия Украины грубым вмешательством в выборы и заявил, что даже если Украина не позволит возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию, правительство гарантирует безопасность энергоснабжения для всех потребителей.

Ранее глава МИД Венгрии обвинил Украину и ЕС в желании свергнуть власть в Будапеште.
 
