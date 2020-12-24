В России за сутки выявили рекордные 29 935 случаев COVID-19

Число случаев коронавируса в России выросло на рекордные 29 935, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 2 963 688.

Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в РФ за сутки возросло на 635, что является суточным максимумом с начала пандемии. За все время умерли 53 096 пациентов с COVID-19.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 890. Всего уже выздоровели 2 370 857 человек.

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